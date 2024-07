E gata! Alvaro Morata semnează: ”Și-a dat acordul”

Cotat la 16 milioane de euro de site-urile de specialitate, Alvaro Morata a ajuns la 31 de ani, iar duminică seară și-a trecut în cont Campionatul European alături de naționala Spaniei, după ce ibericii au triumfat în finala contra Angliei cu 2-1.

La o zi de la câștigarea trofeului mult râvnit, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că AC Milan se pregătește să activeze clauza de reziliere a lui Morata în valoare de 13 milioane de euro.

Italianul a susținut că transferul va fi gata în cel mai scurt timp și că Morata ”și-a dat acordul” pentru o înțelegere valabilă pe patru ani cu echipa de pe ”San Siro”.

????????⚫️ Álvaro Morata to AC Milan, here we go soon! AC Milan, informing Atlético of plan to trigger €13m release clause.

Morata has verbally agreed on four year deal at Milan, leaving Atlético Madrid after difficult time in Spain.

Formal steps and medical to follow this week. pic.twitter.com/l6iv7j596Z