Cristiano Ronaldo a înscris o bijuterie din lovitură liberă!

Cele două cluburi și-au dat întâlnire în etapa #2 din Saudi Pro League, pe stadionul ”King Abdullah Sports City” din Buraidah. La capătul celor 90 de minute, Al Nassr s-a impus cu 4-1.

Meciul a fost marcat în special de golul spectaculos al lui Cristiano Ronaldo din lovitură liberă. Starul portughez a înscris în minutul 45+10 cel de-al 899-lea gol din cariera sa.

Cristiano Ronaldo is the first player in football history to score a free kick for 23 consecutive seasons! ????

pic.twitter.com/W34DsiXbEE