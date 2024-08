Cristiano Ronaldo a dezvăluit de la ce echipă se va retrage

Starul portughez a marcat de trei ori și a oferit o pasă decisivă în primele meciuri ale acestui sezon pentru Al-Nassr, în campionat și Supercupa Arabiei Saudite.

În ultimul interviu acordat, Cristiano Ronaldo a dezvăluit de la ce echipă ar urma să se retragă. Ar vrea să-și încheie cariera la Al-Nassr și a spus că se simte foarte bine în campionatul Arabiei Saudite.

Totuși, starul portughez nu a dezvăluit când s-ar putea retrage, dar s-a limitat să spună că se poate întâmpla în următorii ”doi sau trei ani”.

”Nu știu dacă mă voi retrage curând, în doi sau trei ani... dar probabil mă voi retrage de aici, de la Al-Nassr. Sunt foarte fericit la acest club, mă simt bine în această țară. Sunt fericit să joc în Arabia Saudită și vreau să continui”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de Fabrizio Romano.

