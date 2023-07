Cosmin Contra îl avertizează pe Karim Benzema după ce atacantul francez a semnat cu fosta sa echipă 

Câștigătorul Balonului de Aur în sezonul trecut și-a reziliat contractul cu Real Madrid și a ales să semneze cu Al-Ittihad, unde va încasa un salariu regește. Campioana Arabiei Saudite a fost pregătită în trecut de fostul selecționer Cosmin Contra, care a vorbit în presa din Madrid despre provocările care îl așteaptă pe Benzema.

Avertisment pentru Karim Benzema din partea lui Karim Benzema

Cosmin Contra a fost întrebat despre transferurile importante realizate de saudiți în ultima perioadă și a vorbit despre cât de dificil este campionatul din Arabia Saudită.

„Pare că saudiții investesc mulți bani în sport și fotbalul nu este exclus. Pe lângă faptul că au ambiția de a organiza Mondialul din 2030. Sigur, în următorii ani vor investi bani în infrastructuri, jucători, să îmbunătățească fotbaliștii locali și sigur că liga arabă va fi suficient e puternică.

Al Ittihad e un club extrem de iubit. Împreună Al Hilal sunt două echipe cu cea mai mare masă socială. Anul trecut am început un proiect cu care am luptat până în ultimul moment pentru a câștiga titlul și în acest an au reușit. Au o bază extrem de bună, nu excelentă, însă bună, pentru a îmbunătăți tinerii jucători. Benzema va întâlni un club mare, unde există exigența de a câștiga titlul anual și multă presiune.

Vor fi pretenții mari de la Benzema. Nu e un campionat facil din multe motive. Religia pe care o au, presiunea clubului, clima... dacă cei care vin din Europa au senzația că vor găsi o ligă ușoară vor rămâne surprinși. Toate echipele te pun în dificultate. Există străini la fiecare club și antrenori care ridică nivelul tactic și fizic”, a declarat Cosmin Contra conform as.com.