După ce a evoluat în ultimii șase ani la echipe precum West Ham United, Everton și Aston Villa, elvețianca va pleca din campionatul englez cu destinația Italia.

Cu 53 de selecții la naționala țării sale, Lehmann va juca pentru echipa feminină a lui Juventus. Aceasta a ajuns deja la Torino pentru a efectua vizita medicală și va fi anunțată oficial în cel mai scurt timp.

Va fi a cincea echipă din cariera Alishiei Lehmann, considerată ”cea mai sexy fotbalistă din lume”, după ce a mai evoluat pentru echipa feminină a lui Young Boys.

Confirmed! Alisha #Lehmann arrived at J-Medicals. Then she will have medicals and will sign for #Juventus Women https://t.co/yNQ9WTUHCu pic.twitter.com/Z9F2LEKgB9