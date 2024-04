Câți bani a strâns Neymar în cariera de fotbalist

Brazilianul mai are un an de contract cu gruparea din Arabia Saudită și și-ar fi manifestat deja intenția de a se întoarce la clubul care l-a lansat în fotbalul profesionist, Santos.

Până în prezent, Neymar a strâns o avere impresionantă în cariera de fotbalist, scrie publicația Lance.

Sud-americanul a încasat, în total, nu mai puțin de 933 de milioane de euro, bani proveniți din salariile încasate, sponsorizări și alte venituri suplimentare.

În Arabia Saudită, la Al-Hilal, Neymar își va rotunji conturile serios. Va primi 300 de milioane de euro pentru fiecare sezon petrecut la actuala sa echipă, astfel că, până la întoarcerea la Santos, sud-americanul va fi și mai bogat.

