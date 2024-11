Brighton a plătit trei milioane de euro pentru a-l transfera pe Mazilu de la Farul Constanța. Imediat după transfer, internaționalul de tineret a fost trimis sub formă de împrumut la Vitesse, unde a încercat să pună umărul la salvarea de la retrogradare.



Doar că nu a primit foarte multe șanse în Eredivisie, iar acum Mazilu s-a întors la Brighton, unde joacă pentru echipele de juniori ale clubului.



Adrian Mazilu: ”La Vitesse nu mi-au oferit nicio șansă”



Mazilu a fost întrebat direct despre experiența din Olanda și recunoaște că cei de la Vitesse nu i-au oferit nicio șansă pentru a-și demonstra calitățile.



"Am învățat multe în anul ăsta, am trecut și prin experiențe pozitive, dar și prin unele negative. Am învățat că talentul fără muncă este inutil și că trebuie să dai 100% pentru fotbal dacă vrei să reușești.



La Vitesse a fost o experiență mai puțin plăcută. Nu mi-au oferit nicio șansă să demonstrez ceea ce pot. Aș zice că a fost un moment cheie în cariera mea, m-a făcut să realizez că trebuie să muncesc și mai mult pentru a reuși", a spus Adrian Mazilu, potrivit DigiSport.



Evaluat la 2,5 milioane de euro, Adrian Mazilu a câștigat titlul de campion în România cu Farul Constanța în sezonul 2022-2023.



Internaționalul de tineret se poate lăuda și cu șapte selecții la naționala U21, pentru care nu a reușit, momentan, să marcheze.