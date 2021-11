BLACK FRIDAY 2021: Surprinde-ți iubita cu un ceas superb! Cinci propuneri de accesorii deosebite

Spre exemplu, o idee de cadou ce ar putea atrage atenția tuturor doamnelor și domnișoarelor este un ceas. Considerat o bijuterie a rafinamentului, alegerea unui ceas de ocazie nu este ușoară, însă privirile atrase pot fi nenumărate.

1. Fossil, ceas cu funcții multimple și cristale Riley

Realizat din cristal mineral și oțel inoxidabil, ceastul Fossil, propus în culoarea rose auriu poate atrage toate atențiile. De tip analog, acesta îmbină funții multiple. precum data, ziua săptămânii, ora, minutul și secunda.

2. U.S. POLO ASSN. ceas quartz cu cadran cu model floral

Un nou ceas de tip analog, într-o variantă casual, acesta este rezistent la apă de până la 3 ATM. Acesta prezintă ora, minutul și secunda, iar pe cadran îmbină un model floral, ușor de asortat cu orice ținută.

3. Tommy Hilfiger, ceas analog cu bratara metalica

Având o structură de inox argintiu și un cadran roz pal, din cristal mineral, ceasul are patru funții afișabile: ora, minut, secundă și dată. Acesta esre rezistent la apă, iar structura lui îl face ideal atât pentru o prezentare elegantă, cât și pentru un stil casual.

4. Guess, ceas cu bratara cu model lant dublu

Ușor diferit de modelele prezentate anterior, acest ceas de la Guess vine într-un cadran dreptunghiular. Este complet argintiu, iar clasica brățară este înlocuită de două șiruri de lanțuri. Are doar trei funcții, ora, minutul și secunda, fiind rezistent la 1 ATM în apă. Carcasa este din oțel, în timp ce geamul este din cristal mineral.

5. Calvin Klein, ceas elvetian din otel inoxidabil

Un ceas elegant și ușor diferit, modelul oferit de Calvin Klein atrage mai mult prin aspect, decât prin utilitate. Rezistent la 3 ATM sub apă, acesta are doar două funții: ora și minutul. Produs din inox și cristal mineral, acesta are o cataramă tip fluture, iar desingul său este cu siguranță unul deosebit.