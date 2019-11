Black Friday 2019 la eMAG: 750 000 de produse vandute in 3 ore! Vin promotiile NOI! LE VEZI AICI IN TIMP REAL: reduceri COLOSALE

• Peste 750.000 de produse au fost comandate in valoare de peste 250 milioane lei

• Cele mai mlte comenzi din diaspora au fost plasate din: Marea Britanie, Germania si Franta

• Cluj, Bucuresti si Sibiu conduc topul comenzilor pe localitati

• Promotiile se vor suplimenta pe parcursul zilei



In primele 3 ore de la startul campaniei cu cele mai multe reduceri din an, clientii eMAG au comandat peste 750.000 de produse, in valoare de peste 250 de milioane de lei. Apetitul romanilor pentru reduceri este in crestere, astfel ca, numarul de vizite inregistrate pe platforma pana la aceasta ora a crescut la 2.500.000. Black Friday a inceput la ora 7:25, iar clientii au plasat peste 100.000 de comenzi in primele 10 minute.



Datorita interesului major au fost suplimentate promotiile, iar ofertele vor continua sa fie actualizate de-a lungul intregii zile. In total mai sunt disponibile peste 2.750.000 de produse, din cele 3,5 de milioane de articole care au fost incluse in oferta, din categorii precum: televizoare, telefoane, laptopuri, frigidere, masini de spalat, electrocasnice mici, produse fashion, parfumuri, cosmetice, jocuri si jucarii, anvelope, produse pentru casa si gradina, articole si echipament sportiv.

Increderea in plata cu cardul a crescut la cel mai ridicat nivel din instoria evenimentului, ponderea ajungand la peste 41% din total in primele 3 ore de la startul Black Friday.



eMAG si Mastercard vor oferi prin tragere la sorti o masina BMW i3 celor care in ziua de Black Friday, vor plati comenzile cu un card Mastercard® sau Maestro® salvat in contul eMAG.

Clientii eMAG au la dispozitie solutii flexibile de plata, care se pliaza pe nevoile lor. Acestia pot achita produsele in pana la 40 de rate fara dobanda cu cardul eMAG Raiffeisen si cu toate cardurile de emise de bancile si institutiile partenere. Mai mult, cei care solicita emiterea unui card eMAG-Raiffeisen in ziua de Black Friday vor beneficia instant de 200 de puncte de fidelitate.



Recorduri la start de Black Friday la eMAG

• Secunda de aur 7:26:04 – 250 de produse vandute pe secunda

• Minutul de aur 7:25 - 7.500 de comenzi

• 100 milioane lei in 23 de minute

• Comenzi din peste 86 de tari

Au fost plasate comenzi din 86 de tari, iar cele mai multe vin din tari precum:

• UK

• Germania

• Franta

• Italia

• Olanda

• Belgia

• Statele Unite ale Americii

• Austria

• Spania

• Ungaria

Produsele comandate cel mai rapid:

• Telefon mobil Samsung Galaxy A10, Dual Sim, 32GB – 1.000 de produse in 28 de secunde

• Televizor LED Smart Samsung, 108 cm, 43RU7172, 4K Ultra HD – 1.000 de produse in 42 de secunde

• Laptop Lenovo Ideapad S145-15AST cu procesor AMD® A4 9125 pana la 2.60 GHz, 15.6", HD, 4GB, 128GB – 527 de produse in 45 de secunde

• Anvelopa de iarna Tigar WINTER 185/65R15 88T – 1.000 de produse in 55 de secunde

• Televizor OLED Smart LG, 139 cm, 4K Ultra HD – 251 de produse in 62 de secunde



Produse speciale vandute

• 10 de tone de Cafea Boabe Lavazza Gusto Forte, 1 Kg

• BMW 840d xDrive Cabrio, 320 CP, Gri Dravit pret de vanzare 110.447 euro, redus cu 21.000 de euro

• 13 masini

• Peste 1.900 de nopti de cazare



Numar produse vandute dupa 3 ore de la startul Black Friday

• Peste 37.000 de televizoare

• Peste 23.000 de smartphone-uri

• Peste 15.000 de laptopuri

• Peste 8.900 de frigidere

• Peste 56.000 de electrocasnice mici

• Peste 30.000 de articole fashion

• Peste 22.000 de jocuri si jucarii

• Peste 25.000 de anvelope

• Peste 72.000 de produse pentru casa si gradina

• Ceasuri si bijuterii de lux

• Pachete turistice in Romania si in strainatate





