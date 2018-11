BLACK FRIDAY 2018 | Reducere URIASA la FIFA 19: pret mai mic cu 35%! CUMPARA AICI

FIFA 19 e cel mai indragit simulator de fotbal din lume!

Black Friday aduce o reducere consistenta la noul FIFA 19! Altex a scazut pretul cu 35% pentru toate platformele. Fanii FIFA pot cumpara jocul redus de Black Friday pentru Nintendo Switch, PC, PS4 si XBox One.

Noul FIFA 19 costa intre 168 si 197 de lei, cu reducerea de Black Friday 2019. CUMPARA AICI JOCUL!



FIFA 19

Realizat de Frostbite, FIFA 19 ofera o experienta de campion pe teren. Prezentarea prestigioasa a Ligii Campionilor UEFA, care va permite sa controlati fiecare moment. Experimenteaza finalul dramatic al povestii lui Alex Hunter in The Journey: Champions, un nou mod in echipa FIFA Ultimate, care este tot mai popular, ligile suplimentare, modul Career Mode si multe altele.

Jucati la cel mai mare nivel intr-o varietate de moduri in FIFA 19, cu o prezentare oficiala a meciurilor, cu o multitudine de turnee, inclusiv cu Liga Campionilor UEFA, Europa League si Super Cup, si cu o noua echipa de comentatori Derek Rae si Lee Dixon.

FIFA 19 ofera o abordarea tactica pana la fiecare atingere tehnica, controlati in fiecare moment noi caracteristici de joc in FIFA 19. Noul sistem Active Touch permite un control mai bun, Dynamic Tactics permite setari pentru echipa mai solide si mai accesibile, 50/50 Luptele permit o mai mare fizicitate si mai multa abilitate in ceea ce priveste provocarile pentru miciile pierdute.

Cerinte de sistem FIFA 19:

Cerinte minime:

Sistem de operare: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

Procesor: Intel Core i3-2100, AMD Phenom II X4 970

Memorie RAM: 8 GB RAM

Placa grafica: 1 GB NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon R7 260

DirectX: Versiunea 11 compatibil (pentru Windows 7)

Spatiu de stocare: 50 GB spatiu liber

Cerinte recomandate:

Sistem de operare: Windows 10 – 64-Bit

Procesor: Intel i5-3550, AMD FX-8140

Memorie RAM: 8 GB RAM

Placa grafica: 2 GB NVIDIA GeForce GTX 670, AMD Radeon R9 270X

DirectX: Versiunea 12 compatibil (pentru Windows 7)

Spatiu de stocare: 50 GB spatiu liber