LIVE U Cluj - Arges Pitesti, ora 19:00! Spectacol sub panou: a inceput un nou sezon din Liga Nationala

U Cluj - Arges Pitesti, meci ce se va disputa in Sala Polivalenta din Cluj, este a patra partida a noului sezon al Ligii Nationale de baschet.

Pana acum s-au mai disputat Dinamo - BC CSU Sibiu, scor 92-96, CS Rapid Bucuresti - CSM 2007 Focsani, scor 69-78 si CSM Sighetu Marmatiei - CS Universitatea Cluj, scor 101-62.

22 de echipe, impartite in trei grupe, s-au aliniat la startul noului sezon.

Grupa A – CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu, SCM Timisoara, BCM U FC Arges Pitesti, SCM U Craiova si Dinamo Stiinta Bucuresti.

Grupa B – Cuza Sport Braila, ABC Athletic Constanta, CSO Voluntari si CSM Medias.

Grupa C – CSM Phoenix CSU Galati, CSM Targu Mures, Universitatea Cluj-Napoca, CN Aurel Vlaicu Bucuresti, CSM 2007 Focsani, Rapid Bucuresti, Agronomia Bucuresti, ACS Targu Jiu, CSM VSKC Miercurea Ciuc si CSM Sighetu Marmatiei.

In prima faza, conform sistemului competitional, se va juca in sistem fiecare cu fiecare in dubla mansa, tur – retur, in cadrul Grupelor A si C, respectiv in sistem fiecare cu fiecare in patru manse in cadrul Grupei B.

In faza a doua, cele 22 de participante vor fi distribuite in patru grupe valorice, dupa cum urmeaza:

Grupa Rosie – echipele clasate pe locurile 1-6 in Grupa A

Grupa Galbena – echipele clasate pe locurile 7-8 in Grupa A + echipele clasate pe locurile 1-3 in Grupa B + echipa clasata pe locul 1 in Grupa C

Grupa Albastra – echipa clasata pe locul 4 in Grupa B + echipele clasate pe locurile 2-6 in Grupa C

Grupa Verde - echipele clasate pe locurile 7-10 in Grupa C



In cea de-a treia faza a LNBM sunt programate meciurile de clasament, respectiv Play-Off, grupa valorica 9-16 si grupa valorica 17-22. Disputele eliminatorii din play-off se joaca dupa sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”.