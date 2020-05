Avea un salariu de 27 de milioane de dolari pe an, acum e SARAC SI BOLNAV! Ce s-a intamplat cu banii lui Dennis Rodman dupa o cariera fantastica si cu cati bani a ramas

Rodman e unul dintre cei mai importanti baschetbalisti ai generatiei sale.

Apreciat pentru calitatile sale fantastice, dar si pentru show-ul din afara terenului, Rodman ajunsese sa castige la un moment dat 27 de milioane de dolari pe an. Azi, mai are in conturi doar in jur jumatate de milion! Situatia sa e atat de proasta, incat nu si-a permis nici sa plateasca la timp pensia alimentara, pretinzand in fata instantei ca este 'bolnav si lefter'.

Nu Madonna sau Carmen Electra i-au mancat banii lui Rodman. Sports Illustrated scrie ca Rodman, alaturi de alti sportivi, au fost inselati de o escroaca. Peggy Ann Fulford se prezenta drept consilier financiar si folosea diplome si recomandari false de la Harvard pentru a-si convince viitorii clienti.

Fulford l-a cunoscut pe Rodman in anii 2000, printr-un prieten comun, iar baschetbalistul i-a incredintat 'cheia' conturilor sale. Cei doi au devenit atat de apropiati, incat, in 2011, cand Dennis a fost inclus in Hall of Fame, la discursul de multumire a mentionat-o printre oamenii care au avut grija de el.

In ciuda mai multor semnale ca Fulford ii 'manca' banii, Rodman a avut incredere oarba in ea. I-a incredintat controlul total al conturilor sale dupa ce aceasta l-a convins ca problemele sale cu banii provin din obiceiurile lui proaste de a cheltui in exces. Perdeaua de fum din jurul infractoarei a cazut definitiv in 2018, cand a fost condamnata la 10 ani de puscarie. Rodman incearca acum sa-si recupereze banii.

Conform LA Times, fosta vedeta a lui Chicago Bulls ajunsese in 2012 sa aiba o datorie de 860 000 de dolari la plata pensiei alimentare si de suport pentru fosta sotie.