Oficialii au ajuns să se bată la propriu, pe teren, în fața copiilor uimiți de evenimentele care se petreceau ăn fața lor.

Secvențele s-au desfășurat în Lakewood, aproape de Denver. Motivul altercației nu este clar, dar pare că incidentele să fi pornit din cauza diferențelor de opinie dintre doi arbitrii.

Potrivit TMZ, a fost chemată poliția, însă când au ajuns la fața locului nu mai erau prezente persoanele implicate în incident.

Oficialii care au organizat acest eveniment și-au cerut scuze familiilor prezente, caracterizând "un comportament inacceptabil". Cei trei arbitrii au fost suspendați pe o perioadă nedeterminată.

Meanwhile at a Colorado youth basketball game officials fought each other… pic.twitter.com/DwVjQ63J1s