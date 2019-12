West Ham l-a demis pe Manuel Pellegrini! Londonezii vor sa-l aduca inapoi tocmai pe managerul caruia Pellegrini i-a luat locul  

Conducerea a decis sa puna capat colaborarii cu antrenorul chilian.



West Ham a pierdut meciul din etapa a 20-a din Premier League, 2-1 cu Leicester, si a cazut pe pozitia 17, la doar un punct deasupra locurilor retrogradabile.

Pentru ca au cheltuit peste 170 de milioane de euro pe transferuri in ultimele 2 sezoane, fara ca rezultatele sa fie vizibile, oficialii londonezi au luat decizia sa-l concedieze pe Manuel Pellegrini.

Presa engleza scrie ca David Moyes este favorit sa preia postul de manager, el fiind dat afara in 2018 de la club, cand Pellegrini i-a luat locul. De asemenea, Tony Pulis ar fi solutia de rezerva in cazul in care scotianul nu accepta oferta.

Antrenorul chilian in varsta de 66 de ani va primi 10 milioane de lire in urma rezilierii contractului.