Golurile au fost marcate de Diogo Jota (23), Conor Bradley (59), Dominik Szoboszlai (65) şi Luis Diaz (79) pentru învingători, respectiv Christopher Nkunku (71).

"Comoranii" nu au fost deloc destabilizaţi de anunţul făcut în urmă cu câteva zile de Jurgen Klopp, care şi-a anunţat plecarea de pe Anfield la finalul sezonului. Cele două formaţii urmează să se înfrunte din nou pe 25 februarie, în finala Cupei Ligii Angliei.

În urma acestei victorii, Liverpool şi-a păstrat avansul de cinci puncte faţă de Manchester City, care a învins-o cu scorul de 3-1, pe Burnley, ocupanta penultimului loc în clasament.

????️ | Dominik Szoboszlai: ‘Trent should take care of his position’ — even our lads already noticed that Conor Bradley means business! ???????? pic.twitter.com/ewqp9AvvWX