Son, chemat O LUNA IN ARMATA in Coreea de Sud in plin campionat! Atacantul lui Spurs, obligat sa isi incheie stagiul militar

Starul lui Tottenham s-a intors in Coreea de Sud pentru a-si termina stagiul militar pe care toti tinerii sunt obligati sa il faca.

Son Heung-min a plecat in Coreea de Sud in plina pandemie de coronavirus pentru a-si incheia stagiul militar de 4 luni. Atacantul de 27 de ani al lui Tottenham a reusit sa scape de cele 21 de luni obligatorii dupa ce a castigat medalia de aur la Jocurile Asiatice in 2018.

Conform legilor in vigoare din Coreea de Sud, inainte sa implinesti 28 de ani esti obligat sa te inrolezi in armata pentru 21 de luni, daca nu primesti o scutire. Son a beneficiat de scutire datorita medaliei castigate, insa trebuie sa faca 4 saptamani.

Son a ajuns duminica in capitala Coreei de Sud, Seoul, va petrece 14 zile in carantina, iar apoi va incepe cele 4 saptamani in care va primi un instructaj de baza.

Tottenham a anuntat ca i-a permis lui Son sa se intoarca in Coreea de Sud pentru a-si rezolva problemele personale, cat timp campionatul este intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus.