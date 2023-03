Se pregătește o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor!

Una dintre acestea a fost Bruno Guimaraes (25 de ani), de la Olympique Lyon. Brazilianul a reușit să impresioneze în tricoul ”coțofenelor” și a devenit, într-un timp foarte scurt, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Evoluțiile sud-americanului l-au adus pe ”radarul” echipelor mai titrate. Real Madrid ia în calcul transferul lui Guimaraes, care a semnat cu Newcastle un contract valabil până în 2026, notează spaniolii de la Mundo Deportivo.

Rămâne de văzut dacă Newcastle ar fi dispusă să renunțe la mijlocașul brazilian, care a fost și în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială. Englezii au plătit 42,1 milioane de euro pentru a-l transfera de la Lyon în vară.

???? Real Madrid are set to make a move for Newcastle midfielder Bruno Guimarães.

(Source: Mundo Deportivo) pic.twitter.com/7L2pHLcPkK