După eșecul suferit în meciul cu Tottenham din Cupa Ligii Angliei, scor 1-2, în care Radu Drăgușin a fost integralist, ”Cetățenii” au pierdut și în fața lui Bournemouth cu același scor.

Bournemouth a învins-o pentru prima dată în istorie pe Manchester City

Gazdele au deschis scorul în minutul 9, prin Antoine Semenyo, care a marcat cu un șut din întoarcere, iar Evanilson a dublat avantajul lui Bournemouth în minutul 64. Formația pregătită de Pep Guardiola a reușit să reducă din diferență abia în minutul 82, prin Josko Gvardiol, însă a fost prea târziu.

Ambele pase decisive la golurile celor de la Bournemouth a fost semnate de maghiarul Milos Kerkez.

Pentru Bournemouth, a fost prima victorie obținută în fața lui Manchester City din istoria clubului.

Așadar, Manchester City a bifat prima înfrângere din acest sezon din campionat. ”Cetățenii” nu mai pierduseră în campionat de 32 de meciuri. În Premier League, Manchester City nu mai pierduse din 6 decembrie 2023. Atunci, echipa lui Pep Guardiola ceda cu 0-1 în fața lui Aston Villa.

În urma acestui rezultat, Manchester City a rămas pe locul doi în clasament, cu 23 de puncte, la două lungimi în urma celor de la Liverpool și la patru în fața lui Nottingham Forest.

Ce a spus Pep Guardiola după eșecul cu Bournemouth

”Știam că nu putem avea intensitatea lor. Am discutat despre asta. A fost un meci deschis. Am avut ocazii pe final, dar îi felicit pe cei de la Bournemouth pentru victorie.

Sunt foarte agresivi, au avut la dispoziție șase-șapte zile să se pregătească. Sunt puternici și au viteză, și-au creat ocazii. Ederson a avut o intervenție bună. Am avut momente bune în startul reprizei secunde, iar golul doi a fost greu de digerat, pentru că aveam un moment bun. După ce am marcat, am avut atitudine și ocazii, dar nu am reușit să marcăm din nou”, a spus Guardiola.