Real incearca IMPOSIBILUL: ar da peste cap intreaga piata a transferurilor in Europa! Dubla lovitura de 200 de milioane de euro dintr-o singura mutare

Gareth Bale va pleca de la Real Madrid. E un lucru sigur. Necunoscuta e insa destinatia galezului.

Bale este nemultumit de statutul sau la echipa, iar clubul la randul sau este nemultumit de prestatiile celui mai scump jucator pe care "galacticii" l-au transferat vreodata. Despartirea este inevitabila, dar deocamdata nu este cunoscuta destinatia.

Bale are o oferta extrem de tentanta din China. Shanghai Shenhua ii ofera galezului un salariu de 17 milioane de euro. Bale nu vrea sa auda de oferta din China si vrea sa ramana in fotbalul european.

Potrivit Marca, Real incearca sa dea o dubla lovitura. Sa scape de Bale si sa aduca un super jucator in locul sau dintr-o singura mutare. Astfel, Real negociaza cu Tottenham pentru a-l ceda pe Bale si pentru a-l primi la schimb pe Harry Kane.

Bale a jucat pentru Tottenham in perioada 2007-2013 inainte de a pleca de la Real, astfel ca nici pentru clubul englez nici pentru jucatorul englez nu ar fi o problema o eventuala revenire. O problema ar putea sa apara totusi in ceea ce priveste schimbul de jucatori propus de Perez. Real l-a mai dorit si in trecut pe Kane, dar Tottenham a refuzat o oferta fabuloasa de 200 de milioane de euro.