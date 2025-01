"Cetăţenii" s-au impus prin autogolul lui Vladimir Coufal (10) şi reuşitele lui Erling Haaland (42, 55) şi Phil Foden (58). Pentru oaspeţi a marcat Niclas Fullkrug (71).

În etapa trecută, elevii antrenorului Pep Guardiola au învins în deplasare, cu 2-0, pe Leicester City, penultima clasată.

Manchester City, câştigătoarea titlului în ultimele ediţii din Premier League, care a traversat o perioadă slabă pe plan sportiv în ultimele două luni, rămâne pe locul al şaselea în clasament, la un punct de Newcastle United (locul 5) şi la două lungimi de Chelsea Londra (locul 4), ţinută în şah sâmbătă de Crystal Palace.

Ce a declarat Pep Guardiola după victoria cu West Ham

Tehnicianul lui Manchester City a explicat că este mulțumit de succesul obținut, explicând că echipa este departe de forma sportivă pe care ar trebui să o arate.

"Am avut noroc cu primul gol. Au fost mai buni în primele minute, ar fi putut conduce cu 1-0 sau 2-0, am fost norocoși și aveam nevoie de calm. Dar al doilea gol a ajutat, un al doilea gol incredibil, fantastic. Dar totuși nu suntem așa cum am fost în trecut.

Jocul nostru încă nu este destul de calm. Accelerăm totul. Dar, în același timp, am luptat mult cu rezultate în ultima vreme, iar în ultimele trei jocuri nu am pierdut, așa că e bine. E mai fericit să câștigăm, dar totuși nu suntem așa cum suntem din diferite motive. Dar desigur, rezultatele ne vor ajuta. Ne-am luptat cu punctele noastre forte, cu jocul mingea.

Nu mă poți întreba dacă vechiul Man City s-a întors, pentru că dacă vezi jocul, noi nu suntem aceiași! Ați văzut de multe ori în opt ani ce am făcut noi cu adversarii. În mod normal, când se află de mulți ani la un nivel, jucătorii cred că merită ceva special pentru ceea ce au făcut. Și asta este o mare greșeală! O mare greseala! Ei trebuie să demonstreze din nou și din nou și din nou.

Împotriva lui Everton (n.r. 1-1) am jucat mult, mult mai bine decât astăzi. Și atunci totul a fost de genul: 'O, mare criză, dezastru'... Bineînțeles, azi sunt o mulțime de lucruri pozitive incredibile, dar dacă mă întrebați dacă echipa joacă așa cum am jucat noi în ultimii ani, răspunsul e nu! Absolut nu!", a spus Pep Guardiola, la conferința de presă.