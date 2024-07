Radu Drăgușin poate rămâne fără antrenor! Surpriza majoră anunțată în Anglia

Pe lângă Eddie Howe, Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino și Lee Carsley, The Telegraph anunță că unul dintre candidații pentru postul de selecționer al Angliei este Ange Postecoglou.

John McDermott, directorul tehnic al Federației Engleze de Fotbal, cel însărcinat să găsească un înlocuitor pentru Gareth Southgate, este un mare admirator al lui Ange Postecoglou, după ce i-a urmărit întreaga carieră, începând cu perioadele petrecute în Australia și Japonia, și terminând cu cele din Scoția și Anglia, susțin britanicii.

În luna octombrie a anului trecut, Ange Postecoglou chiar a fost întrebat dacă se vede selecționer al Angliei. Deși inițial a refuzat să comenteze această variantă, managerul lui Spurs spunea: "S-au mai întâmplat lucruri ciudate, dar nu. Anglia are un selecționer fantastic, iar eu am abia 8 meciuri la Tottenham. Eu așa gândesc".

Sursa citată susține că Federația Engleză este deschisă la numirea unui selecționer străin, însă rămâne de văzut dacă antrenorul australian va lua în calcul o astfel de propunere, având în vedere că mai are trei ani de contract cu Tottenham Hotspur, club pe care l-a preluat vara trecută.

The Telegraph subliniază că este posibil ca englezii să accepte să numească un selecționer interimar pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, care se vor disputa în septembrie. Favorit pentru acest rol ar fi Lee Carsley (50 de ani), selecționerul echipei U21 a Angliei, care a câștigat Campionatul European vara trecută.

