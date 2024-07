Probleme în Paradis! Clubul s-a înțeles cu jucătorul pentru 50 milioane de euro dar s-ar putea să-l piardă. Motivul

Calafiori a ajuns deja la un acord în privința termenilor personali cu Arsenal. Întelegerea prefața un contract pe cinci ani, care i-ar fi adus un salariu anual de patru milioane de euro fundașului. Cu toate acestea, italianul are probleme în a ajunge la un acord final cu Bologna privind transferul.

Conform publicației Corriere di Bologna, dacă Arsenal nu finalizează tranzacția cât de curând, Calafiori este așteptat să revină la Bologna pentru pregătirea de pre-sezon.

Inițial, oferta lui Arsenal includea 45 de milioane de euro plus 5 milioane în bonusuri. Bologna, însă, insistă pe o sumă fixă de 50 de milioane de euro pentru transfer. Mai mult, sursa citată a dezvăluit că echipa din Serie A dorește să includă și o clauză prin care să primească 40-50% dintr-un viitor transfer.

???? || Calafiori???????? to Arsenal???????????????????????????? is headed towards "official closure," after the player requested that Bologna sanction the sale. Arsenal reportedly tried to include Jakub Kiwior???????? in the sale, but Bologna declined although they are currently looking for a replacement. Bologna… pic.twitter.com/CiqyjtrNaB