Pep who? Antrenorul lui Chelsea a egalat un record stabilit de Guardiola acum opt ani

După victoria categorică cu 3-0 în fața celor de la West Ham, Maresca a devenit primul antrenor, după Guardiola, care câștigă primele sale trei meciuri în deplasare din Premier League.

Chelsea a arătat o formă excelentă în meciul cu West Ham, în care a dominat partida de la început până la final. Nicolas Jackson a deschis scorul în minutul 4, profitând de o repunere rapidă din lovitură liberă a lui Jadon Sancho.

Jackson a înscris "dubla" până la pauză, transformând o pasă perfectă de la Moises Caicedo. În repriza a doua, Jackson a devenit pasator și l-a servit pe Cole Palmer, care a marcat pentru 3-0 în minutul 47.

Această victorie l-a ajutat pe Maresca să atingă un record impresionant: primul antrenor care câștigă primele sale trei meciuri în deplasare din Premier League de la Guardiola în 2016.

Chelsea este acum într-o formă de zile mari, cu cinci victorii consecutive în deplasare, un record pe care nu l-au mai atins din decembrie 2021, când echipa era antrenată de Thomas Tuchel.

