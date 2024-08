Noul antrenor de la Chelsea dă milităria jos din pod: doi jucători, OUT + declarații dure: ”O să fiu sincer”

Italianul le-a mai antrenat pe Leicester, Parma și Manchester City U23. În perioada iulie 2022 - iunie 2023 a fost secundul lui Pep Guardiola la prima echipă a ”cetățenilor”. În rest, a mai fost secund la West Ham, Sevilla și Ascoli.

Enzo Maresca a luat deja o decizie importantă la Chelsea. Antrenorul nu se va mai baza pe serviciile lui Raheem Sterling și Ben Chillwell, care nu se mai antrenează deja cu prima echipă a londonezilor.

”O să fiu sincer. I-am spus lui Raheem că-i va fi greu să prindă minute aici. Chilly, la fel. O se se chinuie și el să joace pe aici”, a spus Enzo Maresca.

Enzo Maresca: "I just try to be honest… I told Raheem he's going to struggle to get minutes with us. Chilly, he's going to struggle here too".