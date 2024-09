Manchester City tremură! Liverpool a doborât un record vechi de 88 de ani

Tehnicianul olandez a spulberat un record stabilit acum 88 ani și pune presiune pe directa adversară la titlu, Manchester City.

Slot a devenit primul antrenor din Premier League care câștigă primele sale trei meciuri fără a primi niciun gol, realizare atinsă ultima dată de Sven-Göran Eriksson cu Manchester City în 2007.

Liverpool a obținut o victorie impresionantă cu 3-0 împotriva lui Manchester United, datorită dublei lui Luis Díaz și golului marcat de Mohamed Salah. Această victorie a dus la egalitatea la puncte cu Manchester City în fruntea clasamentului și a consolidat începutul perfect al lui Slot la Liverpool.

Această performanță îl face pe Slot și primul antrenor al lui Liverpool care câștigă primul său meci în deplasare împotriva lui Manchester United în 88 de ani, un record deținut anterior de George Kay din 1936.

Cu această serie de victorii, Arne Slot și-a stabilit deja o reputație formidabilă, având acum la dispoziție două săptămâni de pauză internațională pentru a pregăti următorul meci împotriva lui Nottingham Forest pe 14 septembrie. Partida se va desfășura pe stadionul "Anfield", nu mai devreme de ora 17:30.

2007 - Liverpool's Arne Slot is the first manager to win each of his first three Premier League games without conceding a single goal since Sven-Göran Eriksson in 2007. Tribute. pic.twitter.com/dvHFSqRKSa