Manchester City - Arsenal, de la 18:30. Cine sunt jucătorii creditați cu șanse mari să înscrie. Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Ce meci! Ce presiune! Ce partitură! Un singur punct îi desparte pe cei doi granzi din Premier League. Locul unu Arsenal cu 64 de puncte și locul trei City cu 63 de puncte.

Ce duel! Atât în teren, cat și pe banca tehnică, acolo unde fostul elev Arteta dorește de fiecare dată să-și învingă mentorul, Pep Guardiola.

Ambele formații vin după victorii cu 2-0. Arsenal în UCL, contra lui Porto, iar Manchester City în campionat împotriva celor de la Newcastle.

În 2023, cele două s-au întâlnit de nu mai puțin de cinci ori. De trei ori s-au impus “cetățenii”, iar de două ori “tunarii”, o dată în finala FA Cup, după penaltiuri.

Pep Guardiola îl conduce cu scorul de 8-3 pe Arteta în meciurile directe. Arsenal a marcat 70 de goluri în 28 de partide în campionat. O medie de 2,5 goluri per meci. City are marcate 63 de goluri în 28 de partide. O medie de 2,25 goluri per meci.

Ultimul joc dintre cele două,s-a terminat cu victoria “alb-roșilor, scor 1-0. Meciul s-a jucat în Premier League, etapa a 8-a. S-au jucat 210 meciuri între cele două grupări. Arsenal a câștigat 100, City 65, iar la egalitate s-au terminat 45.

Prima întâlnire dintre cei doi granzi datează din 11 noiembrie 1893.

Cele mai mari diferențe dintre cele două, au fost două scoruri de 5-0. Unul pentru Arsenal pe 27.10.2000, și unul pentru City pe 28.08.2021.

Haaland este jucătorul cel mai bine cotat pentru un gol în poarta “tunarilor”. Cotă 2.10.

Saka are cota 4.40, și este cel mai bine cotat jucător pentru a marca pentru Arsenal.

Sugestia Sport.ro: sub 3,5 goluri în meci.