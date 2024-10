După șapte etape, echipa pregătită de Arne Slot are 18 puncte și este lider în campionat, având un punct în plus față de Manchester City și Arsenal. În plus, Liverpool are punctaj maxim și în Champions League, după disputarea primelor două etape.

'Zero interes' din partea lui Aurelien Tchouameni pentru Liverpool

După ce a ratat transferul lui Martin Zubimendi, iar în perioada de mercato din vară i-a adus doar pe Federico Chiesa și pe Giorgi Mamardashvili, Liverpool a început deja să pregătească lista de ținte, pentru iarnă.

Ryan Gravenberch a fost trecut pe rolul jucătorului cu numărul șase, însă cormoranii încă se confruntă cu probleme de lot la mijloc, iar în presa internațională au apărut informații despre interesul pentru Aurelien Tchouameni.

Jurnalistul Matteo Moretto a pus capăt speculațiilor, dezvăluind că francezul nu intenționează să plece de la Real Madrid, iar Carlo Ancelotti îl consideră important pentru viitorul echipei.

Mijlocașul defensiv, cotat la 100 de milioane de euro, mai are contrat cu galacticii până în iunie 2028.