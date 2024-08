Liverpool face primul transfer cu Arne Slot antrenor: 35.000.000€

Giorgi Mamardashvili (23 de ani), portarul celor de la Valencia, va ajunge pe Anfield pentru a-i face concurență lui Alisson pentru postul de titular la echipa lui Arne Slot.

În schimbul portarului georgian, Liverpool va plăti 35 de milioane de euro, iar acesta este așteptat la vizita medicală în cursul zilei de luni.

Dacă nu apare nimic neprevăzut, atunci Mamardashvili va semna cu Liverpool și se va alătura echipei abia din sezonul următor, 2025-2026. În acest sezon, georgianul va rămâne la Valencia, unde poate prinde mai multe minute, scrie Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

???????? Giorgi Mamardashvili to Liverpool, here we go! Medical today for Georgian goalkeeper as he’s joining #LFC from Valencia.

The agreement for €35m package plus sell-on clause will be signed now but he will join Liverpool in July 2025.

This season he’s staying in Valencia. ???? pic.twitter.com/8ut4HvCAxU