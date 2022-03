"Guardiola a spus că ești antrenorul care i-a pus cele mai mari probleme". A venit răspunsul lui Klopp pentru Pep

Pep Guardiola a declarat în mai multe rânduri că Jurgen Klopp este antrenorul care i-a pus cele mai mari probleme de-a lungul carierei, cei doi înfruntându-se atât în Premier League, cât și în Bundesliga, când spaniolul o pregătea pe Bayern, iar germanul era la cârma Borussiei Dortmund.

"Așa cum am mai spus-o, cea mai mare realizare a mea ca antrenor este că după ce am câștigat de trei ori Premier League în ultimii patru ani, suntem în continuare în top și încercăm să triumfăm din nou. (n.r - Liverpool, echipa lui Jurgen Klopp) este cel mai dificil adversar pe care l-am întâlnit în cei 12-13 ani de carieră ca manager.

Echipa lui Liverpool, în ultimii anii, a fost extraordinară, iar faptul că ne luptăm în continuare cu ei pentru trofeele interne este cea mai mare realizare din cariera mea", a spus Pep Guardiola.

Jurgen Klopp nu a rămas dator și a întors complimentul către Pep Guardiola, la conferința de presă premergătoare meciului cu Inter, din returul optimilr de finală ale Ligii Campinilor. În tur, Liverpool s-a impus în Italia, scor 2-0.

"Da, pot să i-o întorc și eu! City este un adversar dificil, iar eu l-am întâlnit pe Guardiola și când era la Bayern, nu a fost deloc ușor. Ne-am ciocnit de multe ori în ultimii ani.



Am mai spus-o, dacă noi nu eram în Premier League, City ar fi fost campioană încă din februarie în ultimii ani. Iar dacă City n-ar fi fost aici, noi puteam să fim în situația sa. Și nu e doar City, inclusiv Chelsea a fost la un nivel ridicat în finala Cupei Ligii", a declarat și Klopp.

Klopp on Guardiola comment about being toughest opponent and it being quite a statement: Yeah, I can give that back! City is tough opponent and I already faced him at Bayern which wasn't easy. We have pushed each other the last few years