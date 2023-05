Play-off-ul pentru promovarea din League 1 în Championship, a doua divizie din Anglia, a oferit „cea mai tare revenire văzută vreodată”, așa cum a numit-o presa britanică.

Sheffield Wednesday, echipa la care a jucat Dan Petrescu în sezonul 1994-1995, a întors un 0-4 din prima manșă, în fața lui Peterborough United, și va juca pe Wembley finala play-off-ului pentru promovare.

Sheffield Wednesday, care a încheiat sezonul regulat pe locul al treilea, a întâlnit-o în semifinalele turneului pentru promovare pe Peterborough. În primul joc, Peterborough a câștigat acasă cu 4-0 și părea ca și calificată în finală.

În returul de pe Hillsborough, Wednesday a pornit tare. Mai întâi, a deschis scorul rapid, în minutul 9, printr-un penalty transformat de Smith. Lee Gregory a făcut 2-0 după 25 de minute, iar Reece James a marcat pentru 3-0 în minutul 70.

Pe măsură ce treceau minutele, „remontada” gazdelor devenea tot mai puțin posibilă. Când cele șase minute de prelungiri expiraseră deja de vreo 90 de secunde, Sheffield Wednesday a dat lovitura. După un asediu la poarta oaspeților, Aden Flint a făcut 4-0 și a egalat situația la general.

Emoția a fost atât de puternică încât numeroși suporteri ai lui Wednesday au intrat pe teren să se bucure alături de jucători.

FROM FOUR DOWN SHEFFIELD WEDNESDAY FORCE EXTRA TIME!!!!!!!! SCENES!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/xKCKMSK1Wh