Cea mai SLABA echipa din istorie a castigat PRIMUL MECI dupa 840 de zile: "Un sentiment de nedescris!" 

Sunt perioade proaste si peroioade catastrofale! Fort William din liga a cincea din Scotia a obtinut prima victorie dupa 840 de zile si a facut-o la scor: s-a impus in Cupa Scotiei contra celor e la Narin County cu 5-2! Asa s-a incheiat o serie de 73 de meciuri fara victorie pentru micuta echipa regionala din Scotia. In sezonul trecut, Fort William a avut o diferenta de -221 de goluri in clasament!

Felicitarile au curs pe Twitter pentru micuta echipa scotiana. Chiar si autoritatile locale i-au felicitat pe jucatori pentru victoria de rasunet din Cupa.

"E un sentiment de nedescris", a postat si contul oficial al echipei.

In luna februarie, Fort William a mai fost aproape sa castige un meci. Ei conduceau la pauza si pana aproape de final, insa meciul a fost oprit si anulat in cele din urma din cauza unei ploi torentiale!

Fort William are jucatori angajati part time si ii plateste cu salarii de 100 de lire pe luna.

