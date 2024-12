Drăgușin a făcut din nou cuplu în centrul defensivei cu Ben Davies, iar galezul a ieșit accidentat în minutul 62. Internaționalul român rămâne practic singurul stoper apt din lotul lui Tottenham, având în vedere că Micky van de Ven și Cristian Romero sunt indisponibili și ei de câteva săptămâni.

Tottenham l-a pierdut și pe Ben Davies. Ange Postecoglou: "El și Radu au jucat fiecare meci"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Bournemouth în minutul 17. Fundașul central Dean Huijsen (19 ani) a trimis cu capul în poartă după un corner, plecând dintr-o zonă în care se aflau Drăgușin și Davies.

Drăgușin a fost considerat vinovat de către presa engleză pentru golul încasat de Tottenham, însă Ange Postecoglou s-a ferit să comenteze în detaliu faza golului. Managerul lui Spurs s-a plâns de lipsa soluțiilor din centrul defensivei.



"Ben Davies are o problemă musculară. El și Radu au jucat fiecare meci. Este singura poziție în care nu putem roti jucătorii. Cu siguranță va lipsi o perioadă lungă de pe teren, însă va trebui să așteptăm și să vedem cât mai exact. Este o consecință a lotului pe care îl avem acum la dispoziție.

A fost o prestație foarte dezamăgitoare. Am început meciul bine, așa cum ne-am dorit, am controlat, însă am încasat ușor un gol. E greu să joci la Bournemouth în aceste condiții, ei preferă să se retragă și să joace fotbalul pe care îl vor, pe contraatac, iar noi să ne deschidem", a spus Ange Postecoglou, potrivit Football London.

Radu Drăgușin a ajuns la 8 meciuri consecutive ca integralist la Tottenham.

În urma acestui eșec, Tottenham a coborât pe locul 10 în Premier League și a rămas cu 20 de puncte în primele 14 etape. Pentru echipa condusă de Ange Postecoglou urmează un derby pe teren propriu contra lui Chelsea (duminică, 18:30).

Tony Pulis îl consideră vinovat pe Drăgușin pentru golul încasat

"Dean Huijsen a rămas nemarcat. Cine trebuia să îl marcheze l-a pierdut complet. Radu Drăgușin s-a retras în centrul careului și l-a lăsat pe Huijsen să alerge către colțul lung, de unde a lovit cu capul", a spus Tony Pulis, fostul manager galez de la Stoke City, West Bromwich Albion sau Middlesbrough, potrivit BBC.

Drăgușin a fost notat cu 3 de Spurs Web, publicație care i-a reproșat românului golul încasat: "Și-a pierdut omul la golul marcat de Bournemouth din corner. Nu a oferit siguranță pe faza de construcție", au scris englezii.

Daily Express i-a acordat nota 5 lui Drăgușin: "A avut misiunea de a-l marca pe Huijsen la faza în care adolescentul de la Bournemouth s-a înălțat în careul lui Spurs și a trimis cu capul din apropierea porții. Din acel moment, Drăgușin nu a mai părut confortabil".

Reporterii Football London nu au fost atât de exigenți cu Drăgușin, chiar dacă i-au acordat tot nota 5: "A părut că Huijsen era omul lui, dar a plecat de lângă el. S-a apărat în mare parte bine după, însă acela a fost un moment cheie", au scris londonezii.

"Aducerea unui nou fundaș central în ianuarie este obligatorie pentru că lucrurile se pot înrăutăți doar din punct de vedere al accidentărilor, cunoscând norocul lui Tottenham", este și concluzia Football London, care face referire la problemele medicale acuzate de stoperii Cristian Romero, Micky van de Ven și Ben Davies.