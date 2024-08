Sâmbătă după-amiază, Newcastle și Southampton și-au dat întâlnire pe St. James' Park, în prima etapă din Premier League. Gazdele au rămas în inferioritate numerică din minutul 28, după ce Fabian Schar a văzut direct cartonașul roșu pentru un gest nesportiv.

La o fază în apropierea propriului careu, Fabian Schar se afla în posesie și a fost împins de atacantul lui Southampton, Ben Brereton Diaz. Fundașul lui Newcastle s-a ridicat nervos de pe gazon și l-a împins pe adversar.

Ulterior, Schar l-a lovit ușor cu capul pe Ben Brereton Diaz în zona frunții, moment în care chilianul de la Southampton s-a prăbușit pe gazon și a acuzat dureri. Arbitrul Craig Pawson i-a arătat direct cartonașul roșu lui Fabian Schar, în timp ce atacantul oaspeților a văzut galben.

Decizia centralului Craig Pawson a stârnit o controversă în Anglia, cu reacții pro și contra după decizia lui Pawson. "Cum să fie roșu pentru Schar? Arbitrul a fost păcălit, Diaz l-a păcălit. Fotbalul este gata dacă asta se consideră o lovitură cu capul", a spus un fan într-un mesaj trimis către BBC în timpul meciului.

"O prostie comisă de Schar. Nu trebuie să îi dai arbitrului vreun motiv să te elimine", a comentat un alt fan.

Din acest sezon, Premier League a decis să creeze un cont pe Twitter în care să explice în timp real toate deciziile VAR. Motivarea cartonașului roșu văzut de Schar este următoarea: "Arbitrul i-a acordat cartonaș roșu lui Schar pentru comportament violent. VAR a verificat și a confirmat decizia arbitrului".

