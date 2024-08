Bruno Fernandes a semnat! Contract până în 2027 pentru starul portughez

Mijlocașul ofensiv portughez, care a fost căpitanul echipei în sezonul recent încheiat, a ales să rămână la Manchester United. Bruno Fernandes a semnat prelungirea cu "Diavolii roșii".

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, cunoscut pentru acuratețea sa în raportarea transferurilor, Bruno Fernandes a semnat un contract cu Manchester United valabil până în iulie 2027, cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon.

Romano a precizat că actele pentru prelungirea contractului vor fi oficializate până la sfârșitul perioadei de mercato din august.

???????? EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Bruno Fernandes to extend his contract!

New deal will be valid until June 2027 plus option included for further season, June 2028 — salary at top #MUFC level.

All set to be signed before end of the summer window. pic.twitter.com/csC3HGkrgH