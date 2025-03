City a avut câteva luni de coșmar. În Champions League a fost eliminată încă din play-off-ul pentru optimi de către Real Madrid, aventura din Cupa Ligii s-a încheiat încă din octombrie, iar șansele la titlu sunt nule - locul 5 în Premier League, cu 22 de puncte sub liderul Liverpool.

Bernardo Silva, enervat de cei care spun că Manchester City are o echipă îmbătrânită



Manchester City poate câștiga un singur trofeu în acest sezon. Echipa lui Pep Guardiola s-a calificat, duminică, în semifinale, după ce a învins Bournemouth, scor 2-1.



După meci, întrebat ce părere are despre cei care spun că Manchester City are un lot îmbătrânit și acesta ar fi principalul motiv pentru sezonul slab, mijlocașul portughez Bernardo Silva a fost vizibil iritat.



"Spuneți-mi cine e bătrân. Dați-mi nume! Sunt oameni care nu înțeleg fotbalul. Eu am 30 de ani. Kovacic are tot 30 de ani. Aici nu vorbim de fotbaliști de 36 de ani. Dacă acum avem 4 sau 6 luni modeste suntem dintr-o dată bătrâni și nu suntem suficient de buni. În ultimele 8 sezoane am câștigat de 7 ori titlul în Premier League, iar după 4 luni modeste suntem bătrâni?



Vă întreb pe voi cine credeți că e bătrân. Eu cred că e vorba de niște oameni care nu înțeleg fotbalul, nu au jucat niciodată și probabil nu înțeleg nimic despre el. Le vom demonstra celor care ne-au criticat că greșesc.



Chiar dacă e cam târziu în acest sezon, ne vom întoarce, nu vă îngrijorați. Cupa Angliei e singura competiție care ne dă o stare mai bună. Sigur, tot nu va fi un sezon bun, chiar și dacă vom câștiga Cupa Angliei, dar ne va face să ne simțim mai bine", a spus Bernardo Silva, citat de Mirror.

Bernardo Silva va împlini 31 de ani în luna august. Ilkay Gundogan (34 de ani), Kevin de Bruyne (33 de ani) și Ederson (31 de ani) se numără printre cei mai vârstnici jucători de la City.



În semifinalele Cupei Angliei, Manchester City va da peste Nottignham Forest. În celălalt penultim act se vor înfrunta Crystal Palace și Aston Villa.