Cazul INCREDIBIL al vedetei lui Tottenham! E in cel mai bun moment al carierei, dar tara lui il cheama in ARMATA

Heung Min Son a marcat 7 goluri in ultimele 4 meciuri pentru Tottenham si e marea speranta ofensiva a clubului pentru finalul sezonului.

Dupa accidentarea lui Kane, forma lui Son e vazuta de fani drept cel mai bun argument in lupta pentru locul 3 din Premier League.



La 25 de ani, Son are o mare problema de rezolvat. Conform regulilor din Coreea de Sud, fotbalistul ar trebui sa se prezinte in curand la Seul pentru a incepe stagiul militar. Chiar daca exista si exceptii, situatia lui Son este complicata. Atacantul nu a castigat nimic in tricoul nationalei sale, astfel ca nu se incadreaza la niciuna dintre categoriile care ar scapa de armata. Prima sansa: Cupa Asiei, care se va disputa in august. Participarea lui Son la turneu nu ofera insa vreo garantie si ar si priva-o pe Tottenham de serviciile lui la startul sezonului viitor. Spurs si reprezentantii jucatorului cauta acum cea mai buna optiune pentru a se asigura ca Son nu e chemat acasa pentru un serviciu militar de cel putin 21 de luni!

Son a ajuns in Europa in 2008, la 16 ani, cand a semnat cu Hamburg. Varful a trecut apoi la Bayer Leverkusen, de unde a fost cumparat de Tottenham Hotspur cu 30 de milioane in 2015.