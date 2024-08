Arsenal nu-l mai vrea și l-a pus pe lista de transferuri: ”A refuzat deja prima ofertă”

Arsenal a adus doar doi jucători în perioada curentă de transferuri. E vorba despre Riccardo Calafiori (45 de milioane de euro de la Bologna) și de David Raya (31.9 milioane de euro de la Brentford).

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, scrie pe rețelele social media faptul că Arsenal i-a setat prețlul lui Eddi Nketiah: 35 de milioane de euro.

Mai mult, italianul a subliniat și faptul că Arsenal a refuzat o ofertă în valoare de 27 de milioane de euro de la Olympique Marseille.

”Arsenal vrea cel puțin 35 de milioane de euro + procedente dintr-un viitor transfer pentru Eeddi Nketiah. Din acest motiv Arsenal a refuzat deja o ofertă de 27 de milioane de euro de la Olympique Marseille.

Niciun acord până acum”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

