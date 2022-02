”Am căutat-o pe internet pe Atromitos”. Alibec, prima reacție după ce a marcat în Grecia. Urmează meciul cu PAOK

Internaționalul român le-a recunoscut grecilor că s-a documentat înainte de a semna cu Atromitos. Acum, Alibec așteaptă meciul cu PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu și Alex Mitriță.

Denis Alibec, pregătit pentru meciul cu Răzvan Lucescu și Alex Mitriță

"Este important pentru noi că am câștigat meciul și că am obținut punctele. Faptul că am marcat eu contează mai puțin, e un obiectiv secundar. Am căutat-o pe internet pe Atromitos, este o echipă grozavă din Grecia.

Știu că antrenorul lui PAOK este Răzvan Lucescu, îl cunosc de asemenea pe Alex Mitriță. Sper să îi putem învinge astfel încât, după meci, să mă pot amuza de ei", a spus Denis Alibec, potrivit sport24.gr.

Gruparea elenă are asfel 13 puncte obținute în 19 meciuri jucate, aflându-se pe locul 13 din 14 în clasament, la 5 puncte distanță de echipa de pe locul 12, care are însă și două meciuri în plus disputate.

Pentru Alibec este primul gol pe care reușește să îl marcheze după o „secetă” de șase luni. Ultimul gol marcat de atacant a fost pe 29 august, în victoria 4-1 a CFR-ului cu FCSB.