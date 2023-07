Adio, Tottenham! Harry Kane s-a înțeles cu noua sa echipă

Atacantul nu va semna un nou angajament cu actuala sa echipă, astfel că Tottenham riscă să-l piardă gratis la anul dacă nu-l vinde în această vară.

Bayern Munchen a fost echipa care a insistat în această vară pentru transferul englezului, iar mutarea este din ce în ce mai aproape de a se realiza.

Campioana Germaniei a ajuns la un acord cu jucătorul pentru un contract valabil până în 2027, cu un salariu de 25 de milioane de euro pen an, anunță jurnalistul Nicolo Schira. Acum, mai rămâne doar ca Bayern să ajungă la un acord și cu Tottenham.

Pentru a-l convinge pe Daniel Levy să renunțe la golgheterul lui Tottenham, Bayern pregătește o ofertă în valoare de 100 de milioane de euro, care l-ar face pe Kane al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului londonez, după Gareth Bale (transferat de Real Madrid în 2013 pentru 101 milioane de euro).

Expected a meeting today between #BayernMunich and #Tottenham to try to close Harry #Kane’s signing. The striker has agreed personal terms with Bayern for a contract until 2027 (€25M/year). Ready a bid of €100M (bonuses included) as #transfers fee for #THFC https://t.co/zvSZfNV84m