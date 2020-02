Personalul administrativ, indispensabil în orice companie. Ce salariu primeste un asistent manager

Site-urile de recrutare abundă de joburi pentru personal administrativ si secretariat, iar in prezent majoritatea firmelor, indiferent de cat de mici sunt, au angajati care se ocupă cu activitătile administrative sau de organizare a activitătii de zi cu zi.

Responsabilitătile personalului administrativ au suferit transformări profunde in ultimii ani. La categoria asistent manager sau secretariat, companiile caută oameni care să stie să organizeze lucrurile intr-un birou sau care au si cunostinte juridice sau de contabilitate. De aceea, in foate multe cazuri, un asistent manager este mana dreaptă a sefului, care poate lua si decizii in firmă sau care gandeste strategii de dezvoltare.

Pe langă sortarea corespondentei si răspuns la telefon, un asistent de manager se implică in tot ce inseamnă coordonarea si organizarea din jurul managerilor. Intocmeste rapoarte si documente de specialitate, face procese verbale si este responsabil cu rezolvarea unei serii de probleme adminstrative.

Cresterea numărului de responsabilităti si sarcini zilnice a venit la pachet si cu schimbări in ceea ce priveste salarizarea. Potrivit anunturilor de pe site-urile de recrutare, salariul in acest domeniu porneste de obicei de la 2.000 de lei si poate ajunge la 5.000 de lei sau mai mult, in functie mărimea firmei si de responsabilităti.

Cel mai bine plătiti sunt asistentii de manager care au si studii juridice sau de contabilitate si care au si responsabilităti din această zonă. Un asistent jurist poate porni de la un salariu de 3.000 de lei si poate ajunge la 5.000 de lei.

De asemenea, salarizarea diferă foarte mult si in functie de mărimea firmei si de domeniul de activitate. De exemplu, potrivit anunturilor de recrutare, un dispecer la o firmă de transport sau o secretară la un salon de infrumusetare castigă putin peste 2.000 de lei.

In cazul companiilor mari, multinationale, cu afaceri de milioane de euro, asistentul personal al managerului general are responsabilităti diverse si poate castiga si cateva mii de euro.

Un aspect important pentru cine vrea să aibă un astfel de job este si acela că domeniile de activitate pot fi extrem de variate si provocatoare. De la educatie, la domeniul medical sau farma si pană la transporturi, retail, industrie sau servicii si consultantă, orice firmă are nevoie de o persoană sau mai multe care să se ocupe de probleme administrative si să rezolve unele dintre cele mai dificile situatii.

In consecintă, personalul administrativ si asistentii de manager sunt oameni indispensabili in majoritatea companiilor, de care oricine are nevoie pentru bunul mers al lucrurilor. Iar piata este plină de oferte de angajare si salariile sunt de cele mai multe ori motivante.

