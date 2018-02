John Cena a facut provocarea pentru cel mai mare meci din istoria Wrestlemania! Fanii au innebunit cand l-au auzit! VIDEO

Wrestlemania 34 va avea loc in luna aprilie iar fanii pot vedea un meci pe care nu credeau ca il vor vedea niciodata!

John Cena, cel mai popular wrestler din ultimii 15 ani din WWE, l-a provocat pe The Undertaker la un meci la Wrestlemania XXIV! Invins la Royal Rumble si Elimination Chamber, John Cena a venit la Raw sa spuna ca nu va renunta la visul de a lupta la cel mai important show anual, Wrestlemania.

"Mi-am dat seama! Mi-am dat seama ca trebuie sa stau in acest ring si sa fac ceva ce ar fi trebuit sa fac in urma cu mult timp. Si anume sa fac o provocare pentru Wrestlemania catre The Undertaker" a spus Cena, moment in care fanii au avut una dintre cele mai mari reactii din lumea wrestlingului!

"Mi s-a spus insa ca acest meci nu va avea loc, ca este imposibil" a spus insa apoi Cena, facand referire la aparenta retragere a lui Undertaker dupa meciul de anul trecut de la Wrestlemania. Atunci, Undertaker a fost invins doar pentru a 2-a oara in cariera la Wrestlemania de catre Roman Reigns. Undertaker are in acest moment un palmares de 23-2 la Wrestlemania, primul care a reusit sa-l invinga fiind Brock Lesnar, in 2014, oprind atunci seria de 21 de victorii consecutive.