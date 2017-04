Prima dovada de GELOZIE a lui Ronaldo? Cum a reactionat portughezul la o fotografiei a iubitei sale alaturi de alt barbat

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, IN DIRECT la ProTV | Anderlecht - Manchester United, joi, 13 aprilie, 22:00, ProTV. BUCURATI-VA DE FOTBAL

Cristiano Ronaldo sta cu ochii pe frumoasa sa iubita, Georgina Rodriguez. Starul portughez a dat chiar o mica dovada de gelozie, dupa ce a comentat la o fotografie postata de un alt barbat alaturi de frumoasa de 22 de ani.

Discreti la inceput, Ronaldo si Georgina s-au afisat tot mai mult in ultima perioada, acesta parand ca este tot mai atasat de noua sa partenera. Ba chiar mai mult, presa spaniola sustine ca cei doi ar fi vorbit chiar despre nunta, desi s-au cunoscut in urma cu mai putin de un an.

Acum, jurnalistii iberici scriu ca Ronaldo a dat si o mica dovada de gelozie, dupa ce i-a comentat unui coleg al Georginei la o fotografie pe Instagram.

Alvaro Callado a postat o fotografie alaturi de Georgina Rodriguez, iar Ronaldo i-a comentat: "Ai grija", atasand si cateva smile-uri.