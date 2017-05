"Zidane l-a invitat sa plece de la Real!" Anuntul care ii bucura pe granzii din Premier League

Spaniolii de la Marca dezvaluie ca Alvaro Morata o va parasi pe Real Madrid.

Readus vara trecuta de la Juventus, Alvaro Morata nu a reusit sa-l convinga pe Zinedine Zidane iar spaniolii de la Marca scriu astazi ca francezul l-a "invitat sa plece" pe atacantul de 24 de ani.

Desi este iubit de catre fani si a declarat ca isi doreste sa joace la Real Madrid, Zidane nu considera ca ii poate lua locul lui Karim Benzema. Morata nu duce lipsa de admiratori.

Antonio Conte, cel care l-a antrenat la Juventus, il doreste la Chelsea in locul lui Diego Costa, cel care ar putea sa plece in vara. Morata a primit si o oferta colosala din China, un contract pe 5 ani in valoare de 35 de milioane de euro! Man United sau Arsenal sunt si ele interesante.