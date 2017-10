Englezii anunta cu cine se bat Alibec si Andone pentru transferul carierei in Premier League. Omul no.1 al lui Lucescu, si el pe lista lui Palace

Crystal Palace are un debut dezastruos in Premier League, formatia londoneza nereusind sa marcheze niciun gol in 7 etape. La iarna, Palace va cauta sa isi reconfigureze echipa, pentru a se putea salva de la retrogradare.

Londonezii de la Crystal Palace sunt in criza, iar sefii au inceput dupa doar 7 etape scurse din noul sezon al Premier League sa caute solutii. Echipa nu a dat niciun gol in noua stagiune a campionatului britanic si va trebui sa faca un retur mult mai bun pentru a se salva de la retrogradare.

Palace se confrunta cu o seceta la nivelul atacantilor, acolo unde Benteke, Sako, Zaha ori Ladapo nu au reusit sa marcheze niciun gol.

In aceste conditii, conducatorii formatiei si-au stabilit prioritatile, acestia trecand in fruntea listei aducerea a cel putin un atacant.



Printre variantele lui Palace se numara Florin Andone si Denis Alibec, dar si, dupa cum noteaza jurnalistii publicatiei The Sun, turcul Cenk Tosun!

Tosun, in varsta de 26 de ani, este international in echipa antrenata de Mircea Lucescu, el marcand doua goluri in chiar ultimul meci, 2-2 cu Finlanda.

Cenk Tosun este evaluat de Besiktas, actuala sa echipa, la cel putin 25 de milioane de euro, in timp ce Alibec si Andone ar putea face impreuna acesti bani.