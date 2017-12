Sorana, castigatoare de Grand Slam inaintea Simonei Halep? La ce viseaza Cirstea in 2018

Avem o generatie de aur la tenis. Halep e prima in lume, dar Sorana vrea sa i-o ia inainte si sa castige un Grand Slam.

Sorana nu se mai teme de Serena si Sharapova. Ca si Halep, Sorana viseaza la un Grand Slam. Cirstea a fost la nunta Anei Ivanovic si e invitata si la botez. Prietena ei va naste la anul. Sorana pleaca in Australia chiar de Craciun.



"Probabil cele mai frecvente sunt Craciunurile petrecute in aeroport. asta imi vine in minte acum. Probabil ca sunt si cele mai triste", spune Sorana.