Simona Halep, cetatean de onoare al Bucurestiului! "E poate cel mai important titlu din cariera mea!"

Simona Halep a primit titlul de cetatean de ononoare al Bucurestiului.



In ziua in care a revenit pe primul loc in clasamentul mondial, Simona Halep a primit si titlul de cetatean de onoare al Capitalei. Primarul Gabriela Firea i-a inmanat distinctia sportivei in varsta de 26 de ani.



”Sunt foarte emotionata! Cand ma aflu pe o astfel de scena, e mult mai greu decat pe teren. Vreau sa va multumesc foarte mult pentru acest titlu. Este poate cel mai important pentru cariera mea. Cand am venit in Bucuresti acum 10 ani, era un oras strain, eu fiind din Constanta, dar azi, cu atat mai mult azi, pot sa spun ca numesc acest oras acasa”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep si-a revenit dupa accidentarea suferita la Doha si va participa la Indian Wells, competitie ce se va desfasura in perioada 7-18 martie.