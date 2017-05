SCANDAL URIAS la Madrid dupa finala lui Halep! Nastase a aparut pe teren. 'Iresponsabil si INACCEPTABIL!' ANUNT BOMBA DE ULTIMA ORA AL WTA

Victoria superba a Simonei Halep la Madrid a fost primita cu aplauze de Ilie Nastase! Fostul numar 1 mondial a felicitat-o pe Simona chiar pe teren, imediat dupa meci!

Scandal in capitala Spaniei! WTA a sanctionat prezenta lui Ilie Nastase pe teren imediat dupa finala castigata de Halep in fata Kristinei Mladenovic. Simona i-a multumit pentru sustinere capitanului nejucator al echipei de FED Cup a Romaniei, suspendat de ITF in urma incidentelor din meciul cu Marea Britanie, de acum trei saptamani. Nastase si Halep au facut si o poza impreuna, lucru considerat INACCEPTABIL de WTA!

'Nastase nu avea ce sa caute pe teren astazi!", a spus Steve Simons, CEO-ul WTA intr-un comunicat oficial. Simons a anuntat si ca WTA i-a retras lui Nastase toate drepturile de acreditare la turneele pe care le organizeaza.

"A fost iresponsabil si inacceptabil pentru Madrid sa-i acorde un rol oficial. Turneul de la Madrid e unul de nivel Premier, tinut la cele mai inalte standarde ale tenisului profesionist si al leadership-ului. Asta nu s-a vazut azi!", a mai comentat Simons.

Halep a invins-o in aproape 3 ore de joc pe Kristina Mladenovic, 7-5, 6-7, 6-2!