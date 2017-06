Legendele tenisului, cu Simona Halep: "Este mai buna. Ostapenko i-a furat titlul din maini!"

Simona Halep a pierdut surprinzator finala de la Roland Garros, desi era marea favorita si a si condus in setul al doilea.

Mats Wilander spune ca e doar o chestiune de timp pana cand Simona isi va confirma valoarea, in timp ce Chris Evert a remarcat sportivitatea romancei de la final.

"La inceput, Halep a fost mai aprope de linia de fund a terenului si a impins-o pe Ostapenko de acolo, dar lucrurile s-au schimbat. A fost 6-4, 3-0, cu mingi sa se desprinda la 4-0. Nu stiu daca Halep s-a relaxat, dar meciul s-a schimbat de acolo. Probabil ca Halep s-a tot gandit ca a fost atat de aproape si s-a panicat. A fost din ce in cea mai tensionata. Nu ai cum sa pierzi acest meci.

Ostapenko i-a furat titlul din maini Simonei Halep. Probabil ca s-a asteptat ca Ostapenko va pierde ea meciul. Nu-ti pemiti sa fii defensiva in fata lui Ostapenko, pentru ca Jelena a facut acelasi lucru in toate meciurile anterioare. Simona Halep a spus ca va munci in continuare, este mai buna acum, nu mai are acea reactie negativa, va veni si momentul ei, dar aici ar fi trebuit ea sa castige", a declarat Wilander la emisiunea Game, Schett&Mats.

"Halep a jucat cu multa grija, sperand tot meciul cu Ostapenko va face greseli. Trebuie sa joci pentru a castiga, nu pentru a pierde", a declarat Martina Navratilova la ITV UK, informeaza wtatennis.com.

Navratilova a mai spus ca Jelena Ostapenko a aratat ca are o mentalitate de campioana: "Toata lumea poate lovi mingea tare, dar o poti controla? Trebuie si ceva calitate. imi poate imbunatati si serviciul, iar atunci sa va feriti! Probabil va face foarte bine tranzitia pe iarba si este una dintre favorite la Wimbledon".

Fosta jucatoare de tenis Chris Evert, s-a declarat surprinsa de prestatia "stralucita" a Jelenei Ostapenko in finala cu Simona Halep, de la Roland Garros. Evert a precizat, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Halep a primit infrangerea cu gratie si ca ambele sportive pot fi considerate campioane.

"Simona a primit infrangerea cu gratie. Doua campioane", a notat Evert.

Si Billie Jean King a postat un mesaj pe Twitter in care s-a declarat incantata de performanta Jelenei Ostapenko. "Jelena Ostapenko. Uau. Ce loc pentru a obtine primul trofeu la simplu. Felicitari", a scris fosta sportiva.