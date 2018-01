INCREDIBIL! Wozniacki nu a mai facut asa ceva pana acum: moment unic in finala cu Simona Halep

Simona Halep - Caroline Wozniacki este finala Australian Open din 2018.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Niciuna dintre cele doua sportive nu a mai castigat un turneu de Grand Slam, desi ambele au mai jucat doua finale pana acum.

Este prima finala de Grand Slam din cariera lui Wozniacki in care daneza reuseste sa castige un set. S-a impus in fata Simonei Halep, scor 7-6(7-2). Este, de asemenea, si primul tie-break in cele sapte partide in care Halep si Wozniacki s-au intalnit.

Caroline Wozniacki s-a mai aflat in finala la US Open in 2009 si in 2014, insa de fiecare a cedat in doua seturi. In 2009 a fost invinsa de Kim Clijsters, scor 7-5, 6-3, in timp ce in 2014 a fost invinsa de Serena Williams, scor 6-3, 6-3.