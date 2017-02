"Imi e foarte greu!" Dezvaluirile Simonei Halep dupa ultima accidentare. Ce mesaj transmite

Simona Halep a declarat, marti, la Sala Polivalenta din Capitala, ca ii este foarte greu ca nu poate juca in meciul de Fed Cup cu Belgia din cauza accidentarii, dar a precizat ca va fi cu sufletul alaturi de echipa Romaniei.

"E foarte greu cand nu pot sa joc, dar nu am ce face, sunt accidentata si e mai bine sa intre in teren o jucatoare care este 100 la suta. O sa fiu prezenta la meciuri, imi doresc sa castige fetele si sa mergem mai departe ca sa joc in aprilie. in tribuna eu nu prea ma manifest de obicei, dar sunt alaturi de echipa cu sufletul. O sa incerc sa fac galerie cat pot, dar de obicei stau mai linistita. Sper ca sala sa fie plina la fel ca la Cluj. Acolo a fost un public foarte calduros si cu siguranta si in Bucuresti va fi bine", a spus Halep, care a urmarit din tribune antrenamentul de marti al echipei Romaniei de la Sala Polivalenta.

Ea a mentionat ca nu le va da sfaturi colegelor sale din echipa Romaniei. "Toate fetele sunt in top si stiu ce au de facut, nu o sa le dau eu sfaturi pentru ca nu e cazul. Nu ma simt in masura sa fac treaba asta. Ele sunt destul de bine pregatite acum, Sorana a jucat bine in Australia, cred ca va fi bine si Romania o sa castige", a adaugat numarul 4 mondial.

Halep a inceput tratamentul dupa accidentarea la genunchi si spera ca in urmatoarele zile sa se simta mai bine. "Genunchiul nu este prea bine in momentul asta, am facut tratament. Astept cateva zile sa vad cum ma simt. Am avut ceva dureri zilele astea, dar e normal, e o accidentare destul de dificila la genunchi si trebuie sa am rabdare", a precizat Simona Halep.

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, principala favorita, s-a retras, la 3 februarie, din turneul WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 710.900 dolari, inaintea meciului din sferturile de finala, cu rusoaica Natalia Vihlianteva, din cauza unei accidentari la genunchi.

Problemele medicale continua sa perturbe acest debut de sezon al Simonei Halep, numarul patru mondial, care a fost eliminata in optimi la primul sau turneu din 2017, la Shenzhen, si a pierdut in primul tur la Australian Open, esecuri pe care le-a pus si pe seama faptului ca nu a evoluat la o capacitate fizica normala.

In aceste conditii, Simona Halep a devenit indisponibila pentru meciul de Fed Cup cu Belgia, care este programat pe 11 si 12 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, in primul tur al Grupei Mondiale II.

Echipa Romaniei pentru intalnirea cu Belgia va fi alcatuita din Irina Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA), Sorana Cirstea (59 WTA) si Patricia-Maria tig (104 WTA), anuntata initial ca rezerva.